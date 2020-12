Ferrari 2021 | dettagli presentazione e nome della prossima F1 di Maranello

(Di sabato 19 dicembre 2020) La nuovache parteciperà alla stagionedi F1 prenderà ildi SF21, cercando così di distaccarsi da quelli che sono stati i risultati del campionato 2020, raggiunti con la monoposto denominata SF1000. Il team principalMattia Binotto ha preannunciato ieri in una videoconferenza il progetto, tra piloti, Charles Leclerc e il new entry Carlos Sainz, e nuova vettura. Mattia Binotto sulla: la SF21 Mattia Binotto, team principalScuderia, ha annunciato ieri alcunisul progetto. La nuova line-up, formata dai piloti Charles Leclerc, nel team da ormai 2 stagioni, e Carlos Sainz, ex pilota McLaren, appena arrivato nella squadra di ...

Il team principal della Ferrari ha parlato delle aspettative per la stagione 2021, partendo dai pochi punti lieti della stagione appena conclusa ...Com’è stato ampiamente raccontato dalle parti in causa, la Ferrari ha scelto di fare a meno di Sebastian Vettel per il 2021, preferendo non portare a compimento il rinnovo di contratto, per ...