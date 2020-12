Fedez su Sanremo, che figuraccia: «È brutto dirlo ma lì si va quando…» (Di sabato 19 dicembre 2020) Annunciato ufficialmente tra i 26 cantanti in gara a Sanremo 2021 insieme a Francesca Michielin, Fedez calcherà il palco della settantunesima edizione del Festival della canzone italiana. Una presenza alquanto sorprendente quella del rapper milanese, ‘storicamente’ restio alla partecipazione alla kermesse nazional-popolare. Cos’è cambiato, dunque, dai tempi in cui Federico diceva decisamente no al teatro dell’Ariston? Leggi anche >> Sanremo 2021 inizio col botto tra Fiorello e Amadeus, in conferenza: «Mi hai deluso!» Fedez a Sanremo, le parole del cantante risuonano dopo l’annuncio ufficiale della sua partecipazione Sempre più social alla stregua della moglie che dell’imprenditoria digitale ha fatto il suo successo, Fedez è diventato negli anni un personaggio seguitissimo. Con ... Leggi su urbanpost (Di sabato 19 dicembre 2020) Annunciato ufficialmente tra i 26 cantanti in gara a2021 insieme a Francesca Michielin,calcherà il palco della settantunesima edizione del Festival della canzone italiana. Una presenza alquanto sorprendente quella del rapper milanese, ‘storicamente’ restio alla partecipazione alla kermesse nazional-popolare. Cos’è cambiato, dunque, dai tempi in cui Federico diceva decisamente no al teatro dell’Ariston? Leggi anche >>2021 inizio col botto tra Fiorello e Amadeus, in conferenza: «Mi hai deluso!», le parole del cantante risuonano dopo l’annuncio ufficiale della sua partecipazione Sempre più social alla stregua della moglie che dell’imprenditoria digitale ha fatto il suo successo,è diventato negli anni un personaggio seguitissimo. Con ...

francescacheeks : Sì ragazz*, torno all'Ariston, e questo potevo farlo solo con un amico come @Fedez (te lo dico già, prima di scende… - Fedez : Pronti per Sanremo ???? ?@francescacheeks? - RadioItalia : #Sanremo2021: @francescacheeks e @Fedez insieme in gara al Festival con 'Chiamami per nome'.… - zazoomblog : Fedez a Sanremo: dedica dolcissima di Chiara e Leone - #Fedez #Sanremo: #dedica #dolcissima - BillieCosbyF1 : RT @Fedez: Pronti per Sanremo ???? ?@francescacheeks? -