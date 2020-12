Famiglia sterminata dal Covid: morti padre, madre e figlio di 56 anni (Di sabato 19 dicembre 2020) Una Famiglia sterminata dal . E' successo a Campli, in provincia di , dove un intero nucleo familiare composto da tre persone, tutti adulti, è stato contagiato dal virus invisibile . Il primo a morire ... Leggi su leggo (Di sabato 19 dicembre 2020) Unadal . E' successo a Campli, in provincia di , dove un intero nucleo familiare composto da tre persone, tutti adulti, è stato contagiato dal virus invisibile . Il primo a morire ...

