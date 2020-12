Ex capo della CIA: “I video sugli UFO declassificati dal Pentagono “fanno alzare le sopracciglia”, mantenere una mente aperta” (Di sabato 19 dicembre 2020) L’ex direttore della CIA dell’era Obama, John Brennan, ha descritto i video declassificati sugli UFO del Pentagono da far “sollevare le sopracciglia” e ha detto che dovrebbero essere trattati con una mente aperta. “Ho visto alcuni di quei video dei piloti della Marina, e devo dirti che ti fanno alzare le sopracciglia quando li guardi”, ha detto Brennan in una recente intervista al Mercatus Center della George Mason University. Tra i numerosi video recentemente declassificati c’era il cosiddetto velivolo “tic-tac” catturato dalla telecamera dai piloti della Marina nel 2004 ... Leggi su databaseitalia (Di sabato 19 dicembre 2020) L’ex direttoreCIA dell’era Obama, John Brennan, ha descritto iUFO delda far “sollevare le” e ha detto che dovrebbero essere trattati con una. “Ho visto alcuni di queidei pilotiMarina, e devo dirti che tilequando li guardi”, ha detto Brennan in una recente intervista al Mercatus CenterGeorge Mason University. Tra i numerosirecentec’era il cosiddetto velivolo “tic-tac” catturato dalla telecamera dai pilotiMarina nel 2004 ...

_Carabinieri_ : Un altro figlio dell'Arma si è spento per il COVID19: è il Brig. Capo Q.S. Carlo Pierabella. Una vita per il dovere… - reportrai3 : 7 persone sarebbero indagate per disastro ambientale colposo e abuso d'ufficio per la costruzione del nuovo ospedal… - GoalItalia : 'Mi chiamano Il Presidente perché sono il presidente della squadra, il capo dello spogliatoio' ?? Franck Kessié com… - notte33 : RT @velo_di_maia: Il #Buzzurro scrive che, a #Natale, sfiderà i divieti per portare cibo ai senza tetto. #Salvini è il capo della masnada d… - constantinesimo : @FinallyDuivel Capo della trap in italia e pure calciatore professionista -

Ultime Notizie dalla rete : capo della Conversazione telefonica con il Capo del Governo della Repubblica tunisina Hichem Mechichi Governo Scuola, a Bologna c’è l’accordo: superiori pronte a riaprire il 7 gennaio

BOLOGNA - 'Abbiamo gia' raggiunto un accordo e dal 7 gennaio tutte le scuole dell'ambito bolognese saranno in grado di garantire il 75% delle ...

Fermo, controlli interforze disposti dal Questore per garantire sicurezza e salute dei cittadini

Il Capo della Polizia nella sua funzione di Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha diramato specifici indirizzi operativi, per l’intero territorio nazionale, per evitare assembramenti ...

BOLOGNA - 'Abbiamo gia' raggiunto un accordo e dal 7 gennaio tutte le scuole dell'ambito bolognese saranno in grado di garantire il 75% delle ...Il Capo della Polizia nella sua funzione di Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha diramato specifici indirizzi operativi, per l’intero territorio nazionale, per evitare assembramenti ...