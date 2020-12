Evermore, ecco quante copie ha venduto il nuovo album di Taylor Swift (Di sabato 19 dicembre 2020) Le previsioni erano esatte, secondo un noto portale americano Evermore di Taylor Swift avrebbe venduto 340.000 copie al debutto. Così è stato, il nuovo disco della popstar americana si è piazzato alla n° 1 della Billboard HOT200 con ben 331.000 copie (157.000 senza lo streaming). La vera sorpresa di questa settimana è che in classifica alla n° 3 è tornato anche folklore (che al debutto era arrivato a quota 844.402 copie, 226.000 senza lo streaming), che in questi 7 giorni ha venduto ben 129.000 copie. In un momento dove si grida al miracolo discografico se un artista supera le 100.000 copie, Taylor riesce a raggiungere certi numeri con un album di mesi fa. De acuerdo ... Leggi su biccy (Di sabato 19 dicembre 2020) Le previsioni erano esatte, secondo un noto portale americanodiavrebbe340.000al debutto. Così è stato, ildisco della popstar americana si è piazzato alla n° 1 della Billboard HOT200 con ben 331.000(157.000 senza lo streaming). La vera sorpresa di questa settimana è che in classifica alla n° 3 è tornato anche folklore (che al debutto era arrivato a quota 844.402, 226.000 senza lo streaming), che in questi 7 giorni haben 129.000. In un momento dove si grida al miracolo discografico se un artista supera le 100.000riesce a raggiungere certi numeri con undi mesi fa. De acuerdo ...

