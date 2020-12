Europa unita sul vaccino: campagna inizia il 27/12. In Italia prenotati 10mila sanitari (Di sabato 19 dicembre 2020) Stessa data di inizio per tutti i paesi membri. I primi a ricevere il siero gli operatori sanitari nella speranza di avere ospedali Covid free Leggi su tg.la7 (Di sabato 19 dicembre 2020) Stessa data di inizio per tutti i paesi membri. I primi a ricevere il siero gli operatorinella speranza di avere ospedali Covid free

CarloCalenda : Marta non è proprio così. Ho proposto di fare un Governo di unità nazionale i cui presupposti devono essere il rico… - Roberto_Fico : Trovo apprezzabile e significativa la decisione di Corrado #Augias di restituire la Legion d'onore. L’Europa deve e… - Ettore_Rosato : #Gorizia e #NovaGorica capitali europee #cultura2025. Le città potranno celebrare come un'unica capitale valori del… - salv_de_meo : L'Ema e la Commissione UE hanno dato OK al #vaccino @pfizer-BioNTech. Questa notizia è un ulteriore passo nella nos… - LaBiagiolaWine : Invece di buttare parole appresso alla #varianteinglese o #COVID20 che è l'ennesima variante uscita in questi mesi… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa unita "Sogno un'Europa unita. Dalle energie rinnovabili" La Repubblica L’uomo è in isolamento. La sequenza del virus oggetto di analisi allo Spallanzani

Dall’Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio fanno sapere che nella giornata di domenica nello scalo romano «sono stati sottoposti a test 351 passeggeri di rientro dal Regno Unito ... il ceppo ...

Vaccino Pfizer-Biontech, via libera di Agenzia europea del farmaco e Commissione Ue. Von der Leyen: ”Somministrazioni dal 27 dicembre”

L’Agenza europea del farmaco ha dato l’ok condizionale al vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech. Ciò significa che il farmaco – registrato con il nome di ‘Comirnaty‘ – ha superato tutti i controlli di si ...

Dall’Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio fanno sapere che nella giornata di domenica nello scalo romano «sono stati sottoposti a test 351 passeggeri di rientro dal Regno Unito ... il ceppo ...L’Agenza europea del farmaco ha dato l’ok condizionale al vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech. Ciò significa che il farmaco – registrato con il nome di ‘Comirnaty‘ – ha superato tutti i controlli di si ...