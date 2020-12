Eurogamer Awards 2020: votate il gioco dell'anno! (Di sabato 19 dicembre 2020) Dopo aver votato i vostri migliori giochi del 2020 per genere e aver così fatto una scrematura, è giunto il momento di votare i titoli che andranno in nomination come gioco dell'anno 2020 per i lettori di Eurogamer. votate qui da uno a tre giochi dell'anno. Con questa votazione selezioneremo i quattro migliori giochi dell'anno che poi si contenderanno il podio attraverso dei sondaggi sulla pagina Facebook di Eurogamer. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 19 dicembre 2020) Dopo aver votato i vostri migliori giochi delper genere e aver così fatto una scrematura, è giunto il momento di votare i titoli che andranno in nomination come'annoper i lettori diqui da uno a tre giochi'anno. Con questa votazione selezioneremo i quattro migliori giochi'anno che poi si contenderanno il podio attraverso dei sondaggi sulla pagina Facebook di. Leggi altro...

Ghosts 'n Goblins Resurrection riporta Sir Arthur in azione nella prima demo di gameplay ufficiale

La scorsa settimana abbiamo avuto modo di seguire i Game Awards 2020, un evento carico di reveal e annunci che hanno interessato anche Nintendo Switch. Una delle sorprese dell'evento è stato ...

