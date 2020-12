Ettorre confermato presidente Federvela “Felice ed emozionato”

Leggi su ildenaro

(Di sabato 19 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Secondo mandato per Francescoalla guida della Federazione italiana vela. Iluscente, candidato unico alla 49esima assemblea nazionale elettiva riunita alla Fiera di Roma, è stato eletto con 749 voti, pari al 92,47% delle preferenze validamente espresse. “Vi ringrazio tantissimo per la fiducia, è sempre un’emozione incredibile – ha dichiarato, rivolgendosi ai delegati dopo l’elezione – Questo attestato di stima mi sprona a fare di più e a cercare di far lavorare al meglio la squadra del Consiglio federale. Anche se ero candidato unico, per me questo è un momento di commozione e sono davverodi poter dare ancora un contributo alla federazione che tanto amiamo. Avevamo due priorità, mettere al centro gli atleti e le società, abbiamo fatto un percorso importante nel ...