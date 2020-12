Espanyol-Almeria domenica | ore 16 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 19 dicembre 2020) Al momento le squadre in corsa per la promozione diretta sono tre: Mallorca,ed(ecco la classifica). Match importantissimo dunque tra due club che non si sono mai incontrati a questo livello del calcio spagnolo.e Almería infatti si sono affrontati 14 volte in partite, di cui 12 in Prima Divisione InfoBetting: Scommesse Sportive e