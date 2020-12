Esame farsa, Suarez depone davanti ai magistrati e ammette: sapevo domande in anticipo (Di sabato 19 dicembre 2020) Svolta nelle indagini sull'Esame-farsa del calciatore uruguaiano Luis Suarez per ottenere la cittadinanza italiana nel settembre scorso. Ascoltato oggi come persona informata dei fatti dai magistrati ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 19 dicembre 2020) Svolta nelle indagini sull'del calciatore uruguaiano Luisper ottenere la cittadinanza italiana nel settembre scorso. Ascoltato oggi come persona informata dei fatti dai...

