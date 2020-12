"Entrata in vigore del provvedimento 19/12/2021...". Decreto di Natale, la svista della Gazzetta ufficiale (Di sabato 19 dicembre 2020) Tribolatissimo fino a ieri sera il Decreto del governo spiegato da Conte è oggi pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Peccato che ci sia una clamorosa svista nell’incipit del testo. “Entrata in vigore del provvedimento 19/12/2021...”.. Qualcuno riparerà? Leggi su huffingtonpost (Di sabato 19 dicembre 2020) Tribolatissimo fino a ieri sera ildel governo spiegato da Conte è oggi pubblicato sulla. Peccato che ci sia una clamorosanell’incipit del testo. “indel19/12/...”.. Qualcuno riparerà?

Con il nuovo provvedimento per le festività natalizie il governo ha introdotto ulteriori misure restrittive rispetto a quelle entrate in vigore con il decreto legge del 2 dicembre e con il Dpcm del 3 ...

