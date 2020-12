Ennio Flaiano, un affascinante rompicapo (Di sabato 19 dicembre 2020) Rileggo Ennio Flaiano con piacere, ma mi assale il dubbio di comprenderlo sempre meno. Adelphi ha ripubblicato il romanzo “Tempo di uccidere” con una impeccabile nota al testo di Anna Longoni, eppure Flaiano resta un affascinante rompicapo. Le opere dello scrittore pescarese brulicano di punti oscuri e quasi recalcitrano all’interpretazione. Del resto, per tutta la vita, Flaiano fu in fuga dal proprio talento e dalla propria compiutezza. La misura classica della sua scrittura trae in inganno: narrative o teatrali, diaristiche o giornalistiche, le pagine di Flaiano hanno un sostrato notturno, enigmatico. Dietro la sua aria sorniona, lo scrittore celava acuminati artigli che scorticavano le apparenze e le ipocrisie della società in cui viveva. Dietro la maschera dei ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 19 dicembre 2020) Rileggocon piacere, ma mi assale il dubbio di comprenderlo sempre meno. Adelphi ha ripubblicato il romanzo “Tempo di uccidere” con una impeccabile nota al testo di Anna Longoni, eppureresta un. Le opere dello scrittore pescarese brulicano di punti oscuri e quasi recalcitrano all’interpretazione. Del resto, per tutta la vita,fu in fuga dal proprio talento e dalla propria compiutezza. La misura classica della sua scrittura trae in inganno: narrative o teatrali, diaristiche o giornalistiche, le pagine dihanno un sostrato notturno, enigmatico. Dietro la sua aria sorniona, lo scrittore celava acuminati artigli che scorticavano le apparenze e le ipocrisie della società in cui viveva. Dietro la maschera dei ...

A Roma, per trovare l'anti Raggi, la linea più breve è l'arabesco

Come diceva Flaiano, miglior commentatore anzitempo della campagna elettorale romana, in Italia la linea più breve tra due punti è sempre l’arabesco. Al direttore - In riferimento all’articolo “Scomme ...

