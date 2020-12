Emily Brontë, celebre scrittrice dell’età vittoriana (Di sabato 19 dicembre 2020) Uno dei romanzi più celebri nella storia della letteratura mondiale è Cime tempestose. A scriverlo fu Emily Brontë, una giovane inglese cresciuta nelle campagne dello Yorkshire. Chi era Emily e quale fu l’ispirazione per questo capolavoro vittoriano? Nata in una famiglia estremamente religiosa, con un padre pastore anglicano, Emily cresce in un collegio insieme alle sorelle. La morte prematura della mamma segnerà per sempre l’animo di questa giovane scrittrice. Le sue sofferenze, si riflettono in tutta la produzione letteraria di Emily. I fratelli Brontë, fin da piccoli, sono incentivati da loro padre, nella scrittura, creando storie di fantasia e poesie. le sorelle Brontë-photo credits: it.wikipedia.orgEmily ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 dicembre 2020) Uno dei romanzi più celebri nella storia della letteratura mondiale è Cime tempestose. A scriverlo fu, una giovane inglese cresciuta nelle campagne dello Yorkshire. Chi erae quale fu l’ispirazione per questo capolavoro vittoriano? Nata in una famiglia estremamente religiosa, con un padre pastore anglicano,cresce in un collegio insieme alle sorelle. La morte prematura della mamma segnerà per sempre l’animo di questa giovane. Le sue sofferenze, si riflettono in tutta la produzione letteraria di. I fratelli, fin da piccoli, sono incentivati da loro padre, nella scrittura, creando storie di fantasia e poesie. le sorelle-photo credits: it.wikipedia.org...

