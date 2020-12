Emendamento alla manovra per consentire ai dentisti di fare ritocchi estetici. Il sospetto su Italia viva: “aiutino” al fidanzato della Boschi (Di sabato 19 dicembre 2020) Un Emendamento alla manovra, in piena pandemia, per consentire ai dentisti di fare “punturine” – filler di acido ialuronico o botulino – per ritoccare labbra, naso, zigomi. Mettendo sul piatto 3 milioni di euro di fondi del Ministero della salute per aiutare la transizione sperimentale. La proposta era stata presentata a firma di Italia viva, che l’ha ritirata venerdì sera “per evitare strumentalizzazioni” come spiegato dal primo firmatario, Luciano Nobili. Repubblica ne parla per un’altra particolarità: si presta all’accusa di essere stato ritagliato su una delle attività professionali del fidanzato di Maria Elena Boschi. Giulio Berruti, attore 36enne, è infatti anche odontoiatra. “Ho studiato come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Un, in piena pandemia, peraidi“punturine” – filler di acido ialuronico o botulino – per ritoccare labbra, naso, zigomi. Mettendo sul piatto 3 milioni di euro di fondi del Ministerosalute per aiutare la transizione sperimentale. La proposta era stata presentata a firma di, che l’ha ritirata venerdì sera “per evitare strumentalizzazioni” come spiegato dal primo firmatario, Luciano Nobili. Repubblica ne parla per un’altra particolarità: si presta all’accusa di essere stato ritagliato su una delle attività professionali deldi Maria Elena. Giulio Berruti, attore 36enne, è infatti anche odontoiatra. “Ho studiato come ...

M5S_Camera : Il nostro @MicSodano è in commissione bilancio per votare un emendamento del @Mov5Stelle alla Legge di Bilancio, pe… - Mov5Stelle : La CANAPA industriale NON è DROGA, chiariamolo. È un settore che dà lavoro a 12mila famiglie e coinvolge 3000 impre… - M5S_Camera : 40 MILIONI DELLE RESTITUZIONI DELLA CAMERA AL PERSONALE SANITARIO Con l’emendamento alla manovra approvato in comm… - Teresa12401552 : RT @fattoquotidiano: Emendamento alla manovra per consentire ai dentisti di fare ritocchi estetici. Il sospetto su Italia viva: “aiutino” a… - clikservernet : Emendamento alla manovra per consentire ai dentisti di fare ritocchi estetici. Il sospetto su Italia viva: “aiutino… -

Ultime Notizie dalla rete : Emendamento alla Sostegno, verso il concorso riservato per specializzati. Ecco l’emendamento del Governo Orizzonte Scuola Rimini: il Comune chiede meno burocrazia per il bonus ristrutturazione energetica del 110%

Roberta Frisoni: “Crediamo che il bonus del 110% sia una linea strategica per lo sviluppo ambientale del comparto edilizio nonché una leva fondamentale per la ripresa economica” ...

Smartphone gratis a famiglie in base al reddito, con un emendamento in manovra

Questo è quanto si trova allo studio presso Andrea Martella, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ... (Corriere della Sera) Nella bozza di emendamenti dei Ministeri spunta un bonus ...

Roberta Frisoni: “Crediamo che il bonus del 110% sia una linea strategica per lo sviluppo ambientale del comparto edilizio nonché una leva fondamentale per la ripresa economica” ...Questo è quanto si trova allo studio presso Andrea Martella, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ... (Corriere della Sera) Nella bozza di emendamenti dei Ministeri spunta un bonus ...