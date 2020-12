Ema Stokholma, il dramma dell’infanzia: le botte della madre e la fuga (Di sabato 19 dicembre 2020) La vita privata e il doloroso passato di . (screenshot video)Oggi è una delle dj più amate nel nostro Paese, ma Ema Stokholma ha avuto un’infanzia e un’adolescenza davvero difficili, a causa della madre. La giovane – ospite oggi a ‘Verissimo’ – qualche tempo fa ha raccontato a ‘Vieni da me’ cosa accadeva in casa sua. “Tornavo a casa e ci picchiava” – ha detto – “Credo che lei non stesse bene. Non c’è mai stato nessun aiuto psicologico e nessuna diagnosi. Aveva molti problemi mentali. Le dava fastidio anche la mia fisicità”. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Monica Vitti, chi è: che fine ha fatto, la misteriosa malattia Il dramma di Ema Stokholma: una madre violenta, un’infanzia terribile Ha spiegato nel corso dell’intervista la nota dj: “Mi svegliavo, si ... Leggi su ck12 (Di sabato 19 dicembre 2020) La vita privata e il doloroso passato di . (screenshot video)Oggi è una delle dj più amate nel nostro Paese, ma Emaha avuto un’infanzia e un’adolescenza davvero difficili, a causa. La giovane – ospite oggi a ‘Verissimo’ – qualche tempo fa ha raccontato a ‘Vieni da me’ cosa accadeva in casa sua. “Tornavo a casa e ci picchiava” – ha detto – “Credo che lei non stesse bene. Non c’è mai stato nessun aiuto psicologico e nessuna diagnosi. Aveva molti problemi mentali. Le dava fastidio anche la mia fisicità”. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Monica Vitti, chi è: che fine ha fatto, la misteriosa malattia Ildi Ema: unaviolenta, un’infanzia terribile Ha spiegato nel corso dell’intervista la nota dj: “Mi svegliavo, si ...

