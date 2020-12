Ellittica | benefici | come usarla e quale scegliere

Leggi su dilei

(Di sabato 19 dicembre 2020) Cos’è un’Regina dell’home fitness, l’è uno strumento magnifico per allenare tutto il corpo e muovere tutti i nostri distretti muscolari, tonificando contemporaneamente la parte inferiore e superiore del corpo. In questo sistema dove al volano si attaccano dei pedali e i manubri consentono di allenare le braccia, tutto il corpo rimane in movimento costante. I modelli avanzati garantiscono un allenamento ad alta intensità grazie al sistema magnetico con trasmissione a cinghia. Nelle versioni non manuali possono essere selezionati vari programmi di allenamento anche in base all’osservazione della frequenza cardiaca. Alcune ellittiche garantiscono il supporto per il tablet con connessione Bluetooth per gestire l’allenamento in modo davvero personalizzato. L’importante è che la macchina sia stabile, solida e funzionale in modo da poter ...