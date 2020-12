Elezioni Ordine Chimici e Fisici Campania: “Professione Oggi” fa il pieno di voti (Di sabato 19 dicembre 2020) La lista “Professione Oggi” capitanata da Rossella Fasulo elegge tutti e 9 i candidati. Un successo che vede la squadra entrare compatta nel prossimo Consiglio Direttivo. La lista “Professione Oggi” capitanata da Rossella Fasullo elegge tutti e 9 i candidati e vince le Elezioni per il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Chimici Leggi su 2anews (Di sabato 19 dicembre 2020) La lista “” capitanata da Rossella Fasulo elegge tutti e 9 i candidati. Un successo che vede la squadra entrare compatta nel prossimo Consiglio Direttivo. La lista “” capitanata da Rossella Fasullo elegge tutti e 9 i candidati e vince leper il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo dell’dei

Carlo Tavecchio vince il ricorso e la Lombardia dovrà andare al voto il 9 gennaio con l’elezione del presidente e del consiglio direttivo. Il Tribunale Federale Nazionale impone al reggente Antonello ...

Elezioni OPI Crotone, Giuseppe Diano confermato presidente

L’Opi Ordine professioni infermieristiche di Crotone, ha rinnovato il proprio Consiglio direttivo. Presidente per i prossimi quattro anni è, ancora una volta, Giuseppe Diano, con lui Pietro Vrenna, ...

