“Ecco chi affiancherà Amadeus” Sanremo 2021 | dopo i Big in gara le “vallette” | spuntano due ‘nomi bomba’

(Di sabato 19 dicembre 2020) Sono stati resi noti giovedì scorso i nomi dei 26 cantanti big che si sfideranno per la vittoria della 71° edizione del Festival di. Sono parecchi gli artisti importanti scelti da: da Francesco Renga a Fedez e la Michielin, passando per Arisa, Annalisa e i Maneskin. Inoltre, sono stati scelti ufficialmente anche i giovani che prenderanno parte alla categoria ‘Nuove Proposte’. C’è stato anche spazio durante ‘Giovani’ a polemiche clamorose con protagonista Morgan. Marco Castoldi si è infatti scagliato contro il direttore artistico, accusandolo di essere un uomo scorretto e falso. Stando a quanto detto dall’artista, Amedeo Sebastiani gli aveva promesso la partecipazione, cosa che poi non è avvenuta.i tanti insulti, l’ex di Asia Argento è stato anche estromesso dalla giuria di ...

fattoquotidiano : Stretta di Natale, il decreto in Gazzetta ufficiale: ecco a chi spettano i nuovi contributi a fondo perduto e quant… - Mov5Stelle : A chi urlava fino a ieri, a chi puntava il dito e si è fatto usare: ecco cosa significa farsi sentire in Europa - ItaliaViva : Sul Recovery Fund a luglio avevamo chiesto un dibattito parlamentare. Nulla. Poi scopriamo che ci sono 9 miliardi s… - Fletter11 : Ecco chi mi ricordava Raffaele #Amici20 - gabrillasarti2 : Capite il M5S che aveva denunciato le ONG di ricattare l'Italia ? Premura x la fiducia ai DS calpestando il Parlame… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco chi

Il Sole 24 ORE

Se si è intenzionati ad acquistare un prodotto i bellezza online, Google regala la possibilità di vedere come si adattano al tuo corpo. La funzione è disponibile grazie alla collaborazione con ModiFac ...15:31Lunghe code per il tampone per chi entra in Sicilia dallo Stretto di Messina – VIDEO 14:58Al Tg1 il bergamasco salvato a Palermo ricorda i suoi angeli: l’emozionante VIDEO 13:41Torretta (Pa), ...