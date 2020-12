È arrivata l’importante precisazione del Governo, poco fa il nuovo annuncio: ecco cosa cambia (Di sabato 19 dicembre 2020) cambiano le regole e la confusione è tanta. Il Governo nella notte ha chiarito alcuni punti riguardo gli spostamenti. Visite a parenti e amici nei giorni rossi: è consentito, dalle 5 alle 22, recarsi nell’abitazione di un parente o di un amico una sola volta in un giorno e massimo in 2. Dal calcolo saranno esclusi i minori di 14 anni, le persone con disabilità e/o non autosufficienti conviventi. Quindi una coppia potrà portare con se due bambini sotto i 14 anni a casa dei nonni. Ricordando però che gli anziani sono i più vulnerabili ed è quindi consigliato mantenere distanza e mascherine.Se una famiglia è composta da 4 persone e 2 sono maggiori di 14 anni non potranno spostarsi, nemmeno utilizzando due auto diverse. Visite a parenti e amici nei giorni rossi al di fuori del proprio comune: sono consentite sempre nei limiti riportati sopra. ... Leggi su howtodofor (Di sabato 19 dicembre 2020)no le regole e la confusione è tanta. Ilnella notte ha chiarito alcuni punti riguardo gli spostamenti. Visite a parenti e amici nei giorni rossi: è consentito, dalle 5 alle 22, recarsi nell’abitazione di un parente o di un amico una sola volta in un giorno e massimo in 2. Dal calcolo saranno esclusi i minori di 14 anni, le persone con disabilità e/o non autosufficienti conviventi. Quindi una coppia potrà portare con se due bambini sotto i 14 anni a casa dei nonni. Ricordando però che gli anziani sono i più vulnerabili ed è quindi consigliato mantenere distanza e mascherine.Se una famiglia è composta da 4 persone e 2 sono maggiori di 14 anni non potranno spostarsi, nemmeno utilizzando due auto diverse. Visite a parenti e amici nei giorni rossi al di fuori del proprio comune: sono consentite sempre nei limiti riportati sopra. ...

