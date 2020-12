Dybala lascia la Juventus?/ De Notaris: "Partirà in estate e in Spagna.." (esclusiva) (Di sabato 19 dicembre 2020) Dybala lascia la Juventus? Intervista esclusiva a Ernesto De Notaris, sulle ultime voci di calciomercato che riguardano l'attaccante argentino, in uscita da Vinovo. Leggi su ilsussidiario (Di sabato 19 dicembre 2020)la? Intervistaa Ernesto De, sulle ultime voci di calciomercato che riguardano l'attaccante argentino, in uscita da Vinovo.

daniloromano2 : @StanisLaRochele Il covid lascia dei problemi non indifferenti e dybala li ha avuti - KuantoVale : RT @NicolaDeBonis: Questa mancata convocazione di #Dybala mi lascia dei dubbi, attenzione alla vicenda Papu Gomez. #Juventus - mlenzi72 : @_LuigiJMC Non ci voglio credere nemmeno io Luigi, ma abbiamo 2 partite fondamentali e si lascia a casa Dybala per… - NicolaDeBonis : Questa mancata convocazione di #Dybala mi lascia dei dubbi, attenzione alla vicenda Papu Gomez. #Juventus - infoitsport : Sabatini: «Se Dybala lascia la Juve, c’è l’occasione giusta per sostituirlo» -