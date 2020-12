Dybala Juventus, rinnovo: si muove qualcosa, la nuova richiesta della Joya (Di sabato 19 dicembre 2020) Dybala Juventus – Inutile dire che la situazione relativa al rinnovo contrattuale di Paulo Dybala stia monopolizzando l’attenzione mediatica in casa bianconera. L’attaccante argentino, infatti, non ha ancora trovato l’accordo con la dirigenza di corso Galileo Ferraris per prolungare il suo contratto in scadenza tra un anno e mezzo. Vani al momento i tentativi fatti da Jorge Antun, agente del calciatore, di pervenire alla fumata bianca. Dybala Juventus, le ultimissime sul rinnovo Come rivelato da tuttojuve.com, infatti, la Juventus non intenderebbe schiodarsi dall’offerta fatta recapitare al calciatore qualche mese fa: quadriennale da 10 milioni di euro a stagione, bonus compresi. Non un centesimo in più, come ha fatto capire recentemente anche il ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 19 dicembre 2020)– Inutile dire che la situazione relativa alcontrattuale di Paulostia monopolizzando l’attenzione mediatica in casa bianconera. L’attaccante argentino, infatti, non ha ancora trovato l’accordo con la dirigenza di corso Galileo Ferraris per prolungare il suo contratto in scadenza tra un anno e mezzo. Vani al momento i tentativi fatti da Jorge Antun, agente del calciatore, di pervenire alla fumata bianca., le ultimissime sulCome rivelato da tuttojuve.com, infatti, lanon intenderebbe schiodarsi dall’offerta fatta recapitare al calciatore qualche mese fa: quadriennale da 10 milioni di euro a stagione, bonus compresi. Non un centesimo in più, come ha fatto capire recentemente anche il ...

