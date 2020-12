Dpcm Natale: Italia zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, zona arancione nei lavorativi (Di sabato 19 dicembre 2020) . Tutta Italia diventerà zona rossa sotto Natale. Lo ha deciso il governo facendo prevalere la linea del rigore e della prudenza per scongiurare in questo modo una nuova impennata di contagi. Questo significa che non si potrà uscire di casa (se non per comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità) e che bar e ristoranti resteranno chiusi. Tutta Italia diventerà zona rossa nei festivi e prefestivi del periodo di Natale. È la decisione presa dal governo per il periodo delle festività dopo un lungo confronto interno. Ora il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, e la Presidenza del Consiglio hanno convocato i rappresentati delle Regioni per discutere ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 19 dicembre 2020) . Tuttadiventeràsotto. Lo ha deciso il governo facendo prevalere la linea del rigore e della prudenza per scongiurare in questo modo una nuova impennata di contagi. Questo significa che non si potrà uscire di casa (se non per comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità) e che bar e ristoranti resteranno chiusi. Tuttadiventeràneie predel periodo di. È la decisione presa dal governo per il periodo delletà dopo un lungo confronto interno. Ora il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, e la Presidenza del Consiglio hanno convocato i rappresentati delle Regioni per discutere ...

