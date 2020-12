Dpcm di Natale: refuso sul sito della Gazzetta Ufficiale (Di sabato 19 dicembre 2020) Ora sul sito della Gazzetta compare la scritta: «note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/2020». © Leggi su laprovinciadisondrio (Di sabato 19 dicembre 2020) Ora sulcompare la scritta: «note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/2020». ©

Giorgiolaporta : Dunque con il nuovo #Dpcm il cazzaro giallo ha smentito per la terza volta in un mese ciò che aveva promesso! Vi st… - LegaSalvini : ++ ?? MAI VISTA UNA SITUAZIONE SIMILE. IL DUO GIUSEPPI & ROCCO LETTERALMENTE MASSACRATO DAGLI ITALIANI NEI COMMENTI… - Rinaldi_euro : Principianti allo sbaraglio!!! Il DPCM di Natale entra in vigore l’anno prossimo – - SalvaCostanzo : RT @billa_silvia2: Battute sul dpcm anche no basta, grazie. Con 700/800 morti al giorno se non potete fare shopping a Natale cazzi vostri.… - JuncoOfficial : RT @RistoranteGildo: Era tutto pronto per #Natale, distanziamento, tavoli dimezzati, dispositivi sanitari e spesa fatta. Lo sconforto è t… -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm Natale Dpcm Natale, testo completo decreto in Pdf: si a spostamenti verso seconde case (nella stessa regione) Il Messaggero La deroga per le seconde case e i due conviventi in più. Cosa si può fare e cosa no dal 24 dicembre

Con il nuovo provvedimento per le festività natalizie il governo ha introdotto ulteriori misure restrittive rispetto a quelle entrate in vigore con il decreto legge del 2 dicembre e con il Dpcm ...

Decreto “festività”: Italia in zona rossa dal 24 al 6 gennaio, nei festivi e prefestivi

Via libera al Decreto sulla nuova stretta per le festività natalizie. Il coprifuoco resta alle 22. Gli under 14 esclusi dal calcolo. Nei giorni lavorativi si torna in arancione. Nel decreto 400 milion ...

Con il nuovo provvedimento per le festività natalizie il governo ha introdotto ulteriori misure restrittive rispetto a quelle entrate in vigore con il decreto legge del 2 dicembre e con il Dpcm ...Via libera al Decreto sulla nuova stretta per le festività natalizie. Il coprifuoco resta alle 22. Gli under 14 esclusi dal calcolo. Nei giorni lavorativi si torna in arancione. Nel decreto 400 milion ...