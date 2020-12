Dove vedere Parma – Juventus Diretta Live Tv Streaming gratis Sky o Dzan (Ore 20:45) (Di sabato 19 dicembre 2020) Quantomeno non è sto un fulmine a ciel sereno, questo pareggio che riporta tutti con i piedi per terra in casa Juventus. Il direttore generale bianconero Fabio Paratici aveva messo in conto tutti i rischi di giornata. Ok l’impresa in Champions League contro il Barcellona, ok il filotto di vittorie della scorsa settimana, ok l’esaltazione generale. Ma…«Affrontiamo una squadra molto forte, che è cresciuta tantissimo e che ci ha messo in difficoltà negli ultimi anni. E che soprattutto è diventata un orgoglio per il calcio italiano». Appunto. Come volevasi dimostrare (e probabilmente provare ad esorcizzare): le dichiarazioni rilasciate da Paratici a Sky prima dell’incontro si sono a posteriori rivelate azzeccatissime. Peraltro il dirigente aveva anche offerto una chiave di lettura dell’avvio instabile della Juventus affidandosi ad una metafora motoristica ... Leggi su aciclico (Di sabato 19 dicembre 2020) Quantomeno non è sto un fulmine a ciel sereno, questo pareggio che riporta tutti con i piedi per terra in casa. Il direttore generale bianconero Fabio Paratici aveva messo in conto tutti i rischi di giornata. Ok l’impresa in Champions League contro il Barcellona, ok il filotto di vittorie della scorsa settimana, ok l’esaltazione generale. Ma…«Affrontiamo una squadra molto forte, che è cresciuta tantissimo e che ci ha messo in difficoltà negli ultimi anni. E che soprattutto è diventata un orgoglio per il calcio italiano». Appunto. Come volevasi dimostrare (e probabilmente provare ad esorcizzare): le dichiarazioni rilasciate da Paratici a Sky prima dell’incontro si sono a posteriori rivelate azzeccatissime. Peraltro il dirigente aveva anche offerto una chiave di lettura dell’avvio instabile dellaaffidandosi ad una metafora motoristica ...

