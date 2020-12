Dopo il successo di “Stranger Things”, Millie Bobby Brown protagonista di un film di fantascienza (Di sabato 19 dicembre 2020) L’attrice prodigio Millie Bobby Brown, che ha incantato il pubblico con la serie culto Netflix, Stranger Things, apparirà al grande schermo nel film di fantascienza The Electric State. La giovanissima interprete si unirà alla dream team della saga Marvel, costituita dai fratelli Russo alla regia e gli sceneggiatori Christopher Markuse e Stephen McFeely. I tre hanno infatti già collaborato alla realizzazione di Captain America: Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame e sono tra l’altro in preparazione del prossimo film The Gray Man, con Ryan Gosling e Chris Evans. The Electric State si basa sull’omonima graphic novel di Simon Stålenhag, artista svedese, già autore del libro di successo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 dicembre 2020) L’attrice prodigio, che ha incantato il pubblico con la serie culto Netflix,, apparirà al grande schermo neldiThe Electric State. La giovanissima interprete si unirà alla dream team della saga Marvel, costituita dai fratelli Russo alla regia e gli sceneggiatori Christopher Markuse e Stephen McFeely. I tre hanno infatti già collaborato alla realizzazione di Captain America: Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame e sono tra l’altro in preparazione del prossimoThe Gray Man, con Ryan Gosling e Chris Evans. The Electric State si basa sull’omonima graphic novel di Simon Stålenhag, artista svedese, già autore del libro di...

EmilioCarelli : La liberazione dei #pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in #Libia è un successo del lavoro congiunto di… - reportrai3 : Campania. Dopo i presunti successi di De Luca nella gestione della prima ondata pandemica cosa è successo con tra f… - GassmanGassmann : Leggendo i vostri commenti confermo, si, cosa è successo alla società. Ma chi nota la differenza, può ancora fare… - no3n2a : @michelafedri Fosse stato per me sarebbe successo il 1 di febbraio, cioè il giorno dopo la proclamazione del. finto… - federica_bosco : Dopo il successo italiano, le versioni in francese e tedesco questo difficile 2020 ci ha permesso di raggiungere u… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo successo Urlo Goggia: domina la discesa in Val d’Isere e torna al successo dopo un anno La Gazzetta dello Sport Sofia Goggia trionfa in Val d’Isere

Straordinaria impresa di Sofia Goggia: dopo il secondo posto di ieri, arriva la vittoria. Sofia Goggia, dopo un anno senza successi, trionfa in Val d'Isere sfatando quello che era un vero e proprio ...

The Voice Senior, Erminio Sinni e la storia di “E tu davanti a me”: «Ho provato a fare altri dischi, ma nulla»

Erminio, dopo il breve successo ad inizio anni Duemila, ha deciso di partecipare per regalarsi una seconda possibilità nella sua vita: «Lo spirito è quello di mettersi in gioco, senza cattiveria.

Straordinaria impresa di Sofia Goggia: dopo il secondo posto di ieri, arriva la vittoria. Sofia Goggia, dopo un anno senza successi, trionfa in Val d'Isere sfatando quello che era un vero e proprio ...Erminio, dopo il breve successo ad inizio anni Duemila, ha deciso di partecipare per regalarsi una seconda possibilità nella sua vita: «Lo spirito è quello di mettersi in gioco, senza cattiveria.