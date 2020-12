DL Natale: nero su bianco le disposizioni (e le deroghe) sugli spostamenti in zona rossa e arancione (Di sabato 19 dicembre 2020) Il DL Natale - presentato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la conferenza stampa tenutasi ieri (18 dicembre) - è entrato in Gazzetta Ufficiale e le sue disposizioni diverranno attive a partire dal 24 dicembre e sino al 6 gennaio. Oltre a confermare la zona rossa per tutta Italia nei giorni festivi e prefestivi dal 24 ... Leggi su targatocn (Di sabato 19 dicembre 2020) Il DL- presentato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la conferenza stampa tenutasi ieri (18 dicembre) - è entrato in Gazzetta Ufficiale e le suediverranno attive a partire dal 24 dicembre e sino al 6 gennaio. Oltre a confermare laper tutta Italia nei giorni festivi e prefestivi dal 24 ...

Erianna171 : RT @SalaLettura: Splende come acquamarina il lago, freddo e un po' tetro, chiuso fra la borraccina, verde illusione di vetro. Lungi nel tem… - GesuinoCardu : TENUTE COSSEDDA SESTU SARDEGNAPRONTI PER NATALE. IL BIANCO E IL ROSSO, MUOVE IL BIANCO, RISPONDE IL NERO ..… - BersaniLeda : RT @SalaLettura: Splende come acquamarina il lago, freddo e un po' tetro, chiuso fra la borraccina, verde illusione di vetro. Lungi nel tem… - SalaLettura : RT @SalaLettura: Splende come acquamarina il lago, freddo e un po' tetro, chiuso fra la borraccina, verde illusione di vetro. Lungi nel tem… - Alice70A : RT @SalaLettura: Splende come acquamarina il lago, freddo e un po' tetro, chiuso fra la borraccina, verde illusione di vetro. Lungi nel tem… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale nero La richiesta di pesce inizia a scarseggiare «Un Natale nero» La Nuova Ferrara Cenoni, spostamenti e coprifuoco: ecco come sarà il Natale italiano

Sarà un Natale pressoché blindato. È quanto emerge dalle parole del Premier Conte in conferenza stampa ieri e dalle regole dell’ultimo Dpcm che, nero su bianco, sono state introdotte in Gazzetta. Diec ...

Ascom: "A Parma calo dei consumi del 60%. Se il Governo chiude deve rimborsare"

Un Natale blindato, anche a Parma e provincia ... Ai nostri imprenditori chiediamo di resistere e rimanere determinati nella convinzione che questo periodo nero passerà ad ogni costo", conclude ...

Sarà un Natale pressoché blindato. È quanto emerge dalle parole del Premier Conte in conferenza stampa ieri e dalle regole dell’ultimo Dpcm che, nero su bianco, sono state introdotte in Gazzetta. Diec ...Un Natale blindato, anche a Parma e provincia ... Ai nostri imprenditori chiediamo di resistere e rimanere determinati nella convinzione che questo periodo nero passerà ad ogni costo", conclude ...