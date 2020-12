Dl Natale, l’ira delle aziende: «Schiaffo, presa in giro, beffa». FdI: «Da Conte elemosina immorale» (Di sabato 19 dicembre 2020) Uno “Schiaffo”, una “beffa”, un provvedimento che svelta tutta “l’anima anti imprenditoriale del governo”. Categorie e opposizione sul piede di guerra dopo l’annuncio del decreto Natale e dei ristori per le aziende chiuse. Perché se quei 645 milioni per chi li riceverà sono – come li ha definiti FdI – una “elemosina”. Ma c’è anche chi invece non vedrà nulla. Federalberghi: “Noi completamente dimenticati” Di “ennesima mazzata sulla testa delle aziende” ha parlato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, commentando “le misure di Contenimento varate dal Consiglio dei ministri” per Natale. Divieti che costituiscono “una beffa clamorosa per quegli imprenditori che si erano fatti in quattro per mantenere gli alberghi ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 19 dicembre 2020) Uno “”, una “”, un provvedimento che svelta tutta “l’anima anti imprenditoriale del governo”. Categorie e opposizione sul piede di guerra dopo l’annuncio del decretoe dei ristori per lechiuse. Perché se quei 645 milioni per chi li riceverà sono – come li ha definiti FdI – una “”. Ma c’è anche chi invece non vedrà nulla. Federalberghi: “Noi completamente dimenticati” Di “ennesima mazzata sulla testa” ha parlato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, commentando “le misure dinimento varate dal Consiglio dei ministri” per. Divieti che costituiscono “unaclamorosa per quegli imprenditori che si erano fatti in quattro per mantenere gli alberghi ...

samuele26572 : RT @SecolodItalia1: Dl Natale, l’ira delle aziende: «Schiaffo, presa in giro, beffa». FdI: «Da Conte elemosina immorale» - marianomores61 : RT @SecolodItalia1: Dl Natale, l’ira delle aziende: «Schiaffo, presa in giro, beffa». FdI: «Da Conte elemosina immorale» - SecolodItalia1 : Dl Natale, l’ira delle aziende: «Schiaffo, presa in giro, beffa». FdI: «Da Conte elemosina immorale»… - justine_ira : @Nonha_stata A fine settembre quando i numeri non erano ancora tali da pensare ad una seconda ondata, ma che questa… - infoitinterno : L'ira di Salvini per il Dpcm di Natale: 'Non ci stanno con la testa' -

Ultime Notizie dalla rete : Natale l’ira Guida al regalo di Natale perfetto: tutto quello che devi sapere in anticipo Fortune Italia