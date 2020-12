Djuricic: «Senza De Zerbi non sarei al Sassuolo, avrei lasciato il calcio tre anni fa» (Di sabato 19 dicembre 2020) Filip Djuricic ha rilasciato un’intervista a Repubblica alla vigilia di Sassuolo-Milan in cui ha parlato della sua carriera e degli obiettivi stagionali dei neroverdi Filip Djuricic ha rilasciato un’intervista a Repubblica alla vigilia di Sassuolo-Milan in cui ha parlato della sua carriera e degli obiettivi stagionali dei neroverdi. Queste le sue parole. RITIRO – «Un altro al posto mio avrebbe lasciato il calcio tre anni fa: ero alla Samp e non giocavo mai dopo essere stato l’acquisto più caro del Benfica, 8 o 9 milioni, prima dei prezzi malati di oggi. Mi sono detto: se mi arrendo ho perso. E nel momento peggiore mi ha chiamato De Zerbi al Benevento: non ero sicuro di andare, a gennaio erano già quasi retrocessi». DE ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Filipha riun’intervista a Repubblica alla vigilia di-Milan in cui ha parlato della sua carriera e degli obiettivi stagionali dei neroverdi Filipha riun’intervista a Repubblica alla vigilia di-Milan in cui ha parlato della sua carriera e degli obiettivi stagionali dei neroverdi. Queste le sue parole. RITIRO – «Un altro al posto mio avrebbeiltrefa: ero alla Samp e non giocavo mai dopo essere stato l’acquisto più caro del Benfica, 8 o 9 milioni, prima dei prezzi malati di oggi. Mi sono detto: se mi arrendo ho perso. E nel momento peggiore mi ha chiamato Deal Benevento: non ero sicuro di andare, a gennaio erano già quasi retrocessi». DE ...

Ciccio ha bisogno di giocare e dopo la mezz'ora di Firenze potrebbe partire dal 1' minuto con il tridente offensivo titolare formato da Berardi, Djuricic e Boga alle sue spalle (con Defrel pronto a ...

