Dissesto idrogeologico, dal Governo altri trenta milioni alla provincia di Salerno

Tempo di lettura: 3 minuti

Dal Governo milioni di fondi anche alla provincia di Salerno per progettare opere importanti per la messa in sicurezza del territorio e non solo. Ai Comuni e agli altri enti locali salernitani arrivano più di trenta milioni di euro per finanziare la progettazione definitiva ed esecutiva di interventi relativi alla messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, alla messa in sicurezza e all'efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, oltre che per investimenti di messa in sicurezza delle strade. Si tratta di finanziamenti consistenti, grazie ai quali sarà possibile progettare ulteriori interventi di primaria ...

