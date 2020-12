Discarica nel Parco dell’Appia Antica: denunciati moglie e marito (Di sabato 19 dicembre 2020) Gli agenti della Polizia di Stato del VII Distretto Tor Carbone, diretto da Moreno Fernandez, durante un servizio di controllo all’interno del Parco dell’Appia Antica, hanno notato in via di Tor Carbone angolo via Viggiano, un appezzamento di terreno con all’interno numerosi veicoli in stato di abbandono. Dopo alcuni accertamenti, i poliziotti sono risaliti ai proprietari del terreno, marito e moglie italiani di 87 e 76 anni, che si sono presentati sul posto. Dopo aver aperto il cancello, gli agenti, una volta all’interno del terreno, hanno riscontrato una vera e propria Discarica abusiva di autoveicoli per lo piu’ fuori uso, incendiati e privi di parti meccaniche; in totale sono stati rinvenuti 71 autoveicoli, di cui 68 in tutto o in parte dati alle fiamme, 1 autocarro, 1 trattore ... Leggi su romadailynews (Di sabato 19 dicembre 2020) Gli agenti della Polizia di Stato del VII Distretto Tor Carbone, diretto da Moreno Fernandez, durante un servizio di controllo all’interno del, hanno notato in via di Tor Carbone angolo via Viggiano, un appezzamento di terreno con all’interno numerosi veicoli in stato di abbandono. Dopo alcuni accertamenti, i poliziotti sono risaliti ai proprietari del terreno,italiani di 87 e 76 anni, che si sono presentati sul posto. Dopo aver aperto il cancello, gli agenti, una volta all’interno del terreno, hanno riscontrato una vera e propriaabusiva di autoveicoli per lo piu’ fuori uso, incendiati e privi di parti meccaniche; in totale sono stati rinvenuti 71 autoveicoli, di cui 68 in tutto o in parte dati alle fiamme, 1 autocarro, 1 trattore ...

ottopagine : Discarica nel parco Appia antica, marito e moglie denunciati - DHoyght : @Lafabj @Hellbrus1 La differenza fra noi e l’incivile medio nordamericano sta nel fatto che da noi la pizza si mang… - Tec_Ambientali : #Rifiuti: 'cala lo smaltimento in discarica' - per forza, rimangono stoccati in depositi che ogni tanto prendono fu… - iurimoscardi : RT @fred_gervasoni: Notizie sottovalutate. Nella discarica abusiva di Adro il sospetto è che le lastre di amianto siano state occultate n… - FinoGinofino : RT @zombificazione: Frammenti di pale di turbine eoliche attendono la sepoltura nella discarica regionale di Casper nel Wyoming. https://t.… -