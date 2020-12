Diretta/ Vicenza Ascoli (risultato 1-0) streaming video tv: problemi per Cangiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Diretta Vicenza Ascoli. streaming video DAZN del match valevole per la tredicesima giornata d'andata del campionato di Serie B. Leggi su ilsussidiario (Di sabato 19 dicembre 2020)DAZN del match valevole per la tredicesima giornata d'andata del campionato di Serie B.

Corriere : A Vicenza l’addio a Paolo Rossi. Tardelli, Cabrini e gli “ragazzi dell’82” con il feretro sulle spalle - Corriere : A Vicenza l’addio a Paolo Rossi. Tardelli, Cabrini e gli “ragazzi dell’82” con il fere... - RaiPlay : Ciao Pablito. L'ultimo saluto a #PaoloRossi in diretta su @RaiDue e #RaiPlay alle 10.30 dal Duomo di Vicenza. ??… - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Vicenza-Ascoli 0-0 in diretta su - GiornaleVicenza : ?? Serie B @LRVicenza - @ascolicalciofc in campo alle 14 SEGUI LA DIRETTA ???? -