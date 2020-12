DIRETTA Reggina Cittadella tv e streaming video: prima in panchina per Baroni (Di sabato 19 dicembre 2020) Gara in DIRETTA su Dazn, per la tredicesima giornata del campionato nazionale di Serie B, girone d’andata. Reggina (Facebook)Dallo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, alle ore 14, i padroni di casa della Reggina sfideranno i veneti del Cittadella, incontro valido per la tredicesima giornata di campionato di Serie B. Per i calabresi è momento nero, con sei sconfitte nelle ultime sette gare, l’ultima nel turno infrasettimanale contro il Venezia. Oggi, esordio sulla panchina per Marco Baroni, chiamato a compiere il miracolo dopo l’esonero del tecnico della promozione Mimmo Toscano. Per i veneti del Cittadella invece è un momento d’oro dopo le ultime due giornate, che hanno visto i rossi padovani trionfare contro Vicenza e Spal, rilanciando la ... Leggi su chenews (Di sabato 19 dicembre 2020) Gara insu Dazn, per la tredicesima giornata del campionato nazionale di Serie B, girone d’andata.(Facebook)Dallo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, alle ore 14, i padroni di casa dellasfideranno i veneti del, incontro valido per la tredicesima giornata di campionato di Serie B. Per i calabresi è momento nero, con sei sconfitte nelle ultime sette gare, l’ultima nel turno infrasettimanale contro il Venezia. Oggi, esordio sullaper Marco, chiamato a compiere il miracolo dopo l’esonero del tecnico della promozione Mimmo Toscano. Per i veneti delinvece è un momento d’oro dopo le ultime due giornate, che hanno visto i rossi padovani trionfare contro Vicenza e Spal, rilanciando la ...

