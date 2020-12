DIRETTA/ Pescara Monza (Serie B) video e streaming tv: a Dionisi la direzione match (Di sabato 19 dicembre 2020) DIRETTA Pescara Monza, video e streaming tv del match di Serie B: la gara dello stadio Adriatico affidata al direttore di gara Federico Dionisi Leggi su ilsussidiario (Di sabato 19 dicembre 2020)tv deldiB: la gara dello stadio Adriatico affidata al direttore di gara Federico

CorriereQ : Diretta Pescara-Monza dalle 16: probabili formazioni e dove vederla in tv - sportli26181512 : Diretta Pescara-Monza dalle 16: probabili formazioni e dove vederla in tv: Segui su - Pall_Gonfiato : Le info per assistere al match di #SerieB - HotelCityMiMa : RT @lanavediteseoed: 'Corpi speciali' ora in diretta con @fdaloja e @rominaremigio per il Mediamuseum di Pescara! @PremiFlaiano https://t.… - lanavediteseoed : 'Corpi speciali' ora in diretta con @fdaloja e @rominaremigio per il Mediamuseum di Pescara! @PremiFlaiano -