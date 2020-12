DIRETTA Carrarese Albinoleffe risultato 1-0 streaming video tv | rete di Infantino!

(Di sabato 19 dicembre 2020)e tv del match valevole per la sedicesima giornata d'andata del campionato di Serie C.

zazoomblog : DIRETTA- Carrarese Albinoleffe (risultato 0-0) streaming video tv: ci prova Borri! - #DIRETTA- #Carrarese… - Calciodiretta24 : Como – Carrarese: diretta live, risultato in tempo reale -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Carrarese

La Voce Apuana

GROSSETO-COMO. Arbitro: Marini di Trieste. Il Como, spuntato in attacco, domenica alle 15 cerca un risultato positivo a Grosseto. Gattu ...Vincere per uscire dal momento di crisi. Carrarese e Albinoleffe si affrontano nella 16a giornata del girone A di Serie C: i padroni di casa sono reduci da due sconfitte di fila, mentre gli ospiti ...