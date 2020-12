Diminuisce il tasso di positività. 553 morti, 16.308 i contagiati (Di domenica 20 dicembre 2020) I dati forniti ieri dal ministero della salute registrano una diminuzione delle vittime, 553 rispetto alle 674 del giorno precedente e un calo del tasso di positività, ovvero il rapporto positivi-test, compresi quelli ripetuti e di controllo): 9,2%, in flessione rispetto al 10% di ieri (-0,8%). I positivi al tampone per il coronavirus nelle ultime 24 ore sono 16.308 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i positivi erano stati 17.992. In totale i casi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 20 dicembre 2020) I dati forniti ieri dal ministero della salute registrano una diminuzione delle vittime, 553 rispetto alle 674 del giorno precedente e un calo deldi, ovvero il rapporto positivi-test, compresi quelli ripetuti e di controllo): 9,2%, in flessione rispetto al 10% di ieri (-0,8%). I positivi al tampone per il coronavirus nelle ultime 24 ore sono 16.308 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i positivi erano stati 17.992. In totale i casi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

All’indomani del contestato Decreto Natale, che introduce misure restrittive ancora più stringenti, si assiste ad un leggero calo dei nuovi casi di Covid-19 in Italia: nelle ultime 24 ore ne sono stat ...

PALERMO, 18 dicembre – Sono 731 i casi di Covid-19 accertati oggi nella nostra Isola, su 8.109 tamponi processati. Si attesta a 33.865 unità il numero delle persone attualmente positive al virus, ment ...

