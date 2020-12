Diletta Leotta per il ritorno di Postalmarket: “Ci sono anche gli occhiali a raggi x?” (Di sabato 19 dicembre 2020) Postalmarket torna in edicola e si presenta subito con una bomba sexy: Diletta Leotta sarà la testimonial della rivista web sourceSexy novità in arrivo nel 2021. Il prossimo anno, infatti, tornerà in edicola la storica rivista “Postalmarket“, leader tra gli anni 70 e 90 della vendita per corrispondenza. Ma il successo della rivista, come chi tra di voi ha più di 30 anni ricorderà bene, era dovuto non tanto ai prodotti venduti, quanto alle testimonial attraenti che rubavano l’occhio in copertina e che ammiccavano agli italiani con le loro pose più hot. Gloria Guida, Monica Bellucci, Claudia Schiffer e Cindy Crowford sono solo alcuni dei nomi delle attrici e modelle più belle del mondo che hanno posato per la celebre rivista. Per il tanto atteso ritorno in edicola, ... Leggi su instanews (Di sabato 19 dicembre 2020)torna in edicola e si presenta subito con una bomba sexy:sarà la testimonial della rivista web sourceSexy novità in arrivo nel 2021. Il prossimo anno, infatti, tornerà in edicola la storica rivista ““, leader tra gli anni 70 e 90 della vendita per corrispondenza. Ma il successo della rivista, come chi tra di voi ha più di 30 anni ricorderà bene, era dovuto non tanto ai prodotti venduti, quanto alle testimonial attraenti che rubavano l’occhio in copertina e che ammiccavano agli italiani con le loro pose più hot. Gloria Guida, Monica Bellucci, Claudia Schiffer e Cindy Crowfordsolo alcuni dei nomi delle attrici e modelle più belle del mondo che hanno posato per la celebre rivista. Per il tanto attesoin edicola, ...

