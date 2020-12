Diem rivoluzionerà Facebook | scopriamo la nuova creatura di Zuckerber

Leggi su instanews

(Di sabato 19 dicembre 2020) Adesso tutto diventerà più semplice su, anche pagare. In arrivo lamoneta virtuale di: ecco di cosa si tratta. Tra i social network è stato decisamente il primo ed ha posto le basi per la creazione di un vero e proprio impero. Che ci piaccia o no,(assieme al suo creatore, Markg) ha istituito e mantenuto, negli anni, una certa dose di controllo sulle nostre vite. Il social network blu, Instagram e Whatsapp stanno, infatti, convergendo verso una trasmissione a vere e proprie “reti unificate” e potrebbero presto fondere i propri servizi di messaggistica. Mag non si vuole fermare qui: adesso,avrà anche la sua cripto-valuta. La moneta virtuale diè in arrivo: ecco tutto quello che ...