Dieci giorni di zona rossa. Festivi e prefestivi off limits. Conte vara il Decreto di Natale. Scelta sofferta, ma necessaria (Di sabato 19 dicembre 2020) "La Scelta di rafforzare le misure è stata una decisione sofferta", ha esordito il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa di presentazione delle nuove misure restrittive per le Festività. Dopo giorni e giorni con il fiato sospeso in attesa di capire come sarà il nostro Natale, è finalmente arrivato il via libera del Consiglio dei ministri al nuovo Decreto Covid (qui le slides di presentazione) che introduce ulteriori misure restrittive. "C'è forte preoccupazione da parte degli esperti che i contagi possano impennarsi nel periodo natalizio". Ha sottolineato Conte. LE MISURE. Il provvedimento prevede Dieci giorni in zona rossa, cioè tutti i ...

