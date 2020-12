Depay non rinnova col Lione: il Milan può prenderlo per 5 milioni (Di domenica 20 dicembre 2020) L’indiscrezione arriva direttamente dalla Francia. Depay avrebbe deciso di non rinnovare il contratto con il Lione. Il Milan potrebbe assicurarselo per 5 milioni. Un regalo di Natale coi fiocchi. E a regalarlo al club rossonero ci penserebbe il Lione, che per non consegnarlo con spedizione gratuita a giugno, metterebbe già a gennaio Depay sul mercato. L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 20 dicembre 2020) L’indiscrezione arriva direttamente dalla Francia.avrebbe deciso di nonre il contratto con il. Ilpotrebbe assicurarselo per 5. Un regalo di Natale coi fiocchi. E a regalarlo al club rossonero ci penserebbe il, che per non consegnarlo con spedizione gratuita a giugno, metterebbe già a gennaiosul mercato. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

