Decreto Natale | regole e sanzioni | il calendario definitivo

Alessandro Nunziati Il Decreto Natale approvato dal governo prevede una nuova stretta sulle festività natalizie e del nuovo anno. Obiettivo del governo è evitare occasioni di assembramenti in famiglia e non solo, che porterebbero a una ripresa dei contagi da coronavirus. Tra le novità, la più importante riguarda l'istituzione di una zona rossa e arancione in tutto il territorio nazionale in alcuni giorni. Vediamo, una per una, tutte le regole da rispettare e le sanzioni per chi le infrange. In tutta Italia, a prescindere dalla situazione epidemiologica, saranno valide le misure previste per le zone rosse nei giorni festivi e prefestivi dal 24 dicembre al 6 gennaio: i giorni in zona rossa, quindi, sono 24, 25, 26, 27 dicembre, poi 31 dicembre e 1, 2, 3, 5, 6 gennaio. I giorni in cui tutta l'Italia è in zona ...

