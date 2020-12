Decreto Natale, negozianti sul piede di guerra: "Natale rappresenta il 50% degli incassi" (Di sabato 19 dicembre 2020) "Assurdo chiudere negozi, gioiellerie e centri estetici. Questo apri e chiudi può costare la vita a tante imprese, non è un gioco per noi". Così Monica Coppoli, portavoce del gruppo Commercianti uniti ... Leggi su lanazione (Di sabato 19 dicembre 2020) "Assurdo chiudere negozi, gioiellerie e centri estetici. Questo apri e chiudi può costare la vita a tante imprese, non è un gioco per noi". Così Monica Coppoli, portavoce del gruppo Commercianti uniti ...

ilpost : Il testo del decreto sugli spostamenti a Natale pubblicato nella notte in Gazzetta ufficiale chiarisce che la derog… - StefanoFeltri : Vediamo se è quella definitiva, ma nella bozza di decreto sul Natale non c'è praticamente nulla di quello che hanno… - ilpost : Cosa dice il decreto sugli spostamenti a Natale - PrimaStampa_eu : Decreto assurdo: 'Non posso portare mia figlia di 15 anni a Natale con me'. L'osservazione della mamma non fa una p… - dieghe78 : RT @lercionotizie: #LERCIOSTORY Giuseppe Conte chiarisce: “Si potrà uscire ma restando a casa” #Conte #Decreto #Natale2020 #Natale - di @A… -