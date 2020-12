Decreto Natale: L’Italia in zona rossa e arancione, tutti i dettagli (Di sabato 19 dicembre 2020) Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il novo Dpcm di Natale: L’Italia trascorrerà le festività Natalizie in zona rossa e arancione. Nel dettaglio, dal 24 al 27 Dicembre e dal 31 Dicembre al 6 Gennaio, tutto il territorio nazionale sarà in fascia rossa, mentre il 28, 29, 30 Dicembre e 4 Gennaio saremo in zona arancione. Senza perderci in lunghi giri di parole, vi proponiamo le slide ufficiali rilasciate dal Governo con tutte le spiegazioni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 19 dicembre 2020) Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il novo Dpcm ditrascorrerà le festività Natalizie in. Nelo, dal 24 al 27 Dicembre e dal 31 Dicembre al 6 Gennaio, tutto il territorio nazionale sarà in fascia, mentre il 28, 29, 30 Dicembre e 4 Gennaio saremo in. Senza perderci in lunghi giri di parole, vi proponiamo le slide ufficiali rilasciate dal Governo con tutte le spiegazioni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

ilpost : Il testo del decreto sugli spostamenti a Natale pubblicato nella notte in Gazzetta ufficiale chiarisce che la derog… - StefanoFeltri : Vediamo se è quella definitiva, ma nella bozza di decreto sul Natale non c'è praticamente nulla di quello che hanno… - ilpost : Cosa dice il decreto sugli spostamenti a Natale - CheGuevaraRoma : RT @romatoday: Il Decreto legge 18 dicembre: Conte chiude l'Italia per 10 giorni a Natale 2020 (con deroga per parenti e amici) https://t.c… - fcolarieti : Dieci giorni di zona rossa. Festivi e prefestivi off limits. Conte vara il Decreto di Natale. Scelta sofferta, ma n… -