Decreto Natale | la Giunta comunale sospende la Ztl sino all' Epifania

(Di sabato 19 dicembre 2020) Posti di blocco ed elicotteri su Palermo:blindato, centinaia di agenti in strada 18 dicembre 2020 Vaccino Covid in Sicilia, Razza: 'Già registrati 2.500 sanitari, inizia una nuova stagione' 18 ...

ilpost : Il testo del decreto sugli spostamenti a Natale pubblicato nella notte in Gazzetta ufficiale chiarisce che la derog… - StefanoFeltri : Vediamo se è quella definitiva, ma nella bozza di decreto sul Natale non c'è praticamente nulla di quello che hanno… - ilpost : Cosa dice il decreto sugli spostamenti a Natale - provinciaBg : RT @RegLombardia: #Covid19 Leggi le misure del Decreto Natale del Governo (172/2020) valide su tutto il territorio nazionale dal 24 dicemb… - LucianoBonazzi : #RegimePdM5S Natale, Capodanno, Epifania, cosa si può fare e cosa è vietato -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Natale

Giorni intensi e frenetici per tutti i laboratori deputati ad eseguire tamponi e prelievi sul fronte del coronavirus. E ci sono realtà come la Karol che riescono, malgrado ciò, a svolgere un encomiabi ...Decreto Natale: gli spostamenti dei congiunti e fuori dai (piccoli) comuni - Il bollettino di oggi in Emilia Romagna Per il resto a Modena il copione è lo stesso dello scorso fine settimana, con un ...