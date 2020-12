Decreto Natale | folla nelle principali vie dello shopping | la situazione

(Di sabato 19 dicembre 2020) Dopo ilemanato ieri, in queste ore le viecittà italiane sono super afte È iniziato l’ultimo weekend prima die leviein tutta Italia sono super afte. Dopo che ieri il premier Conte ha illustrato il nuovoLegge – in vigore dal L'articolo proviene da Inews.it.

Il certificato andrà portato con sé sempre quando si esce di casa nelle giornate rosse: dal 24 al 27 dicembre, il 31 dicembre, dall'1 al 3 gennaio e il 5 e 6 gennaio. In questi giorni si può uscire so ...Nel mezzo della terza ondata del contagio da coronavirus, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ieri sera ha comunicato una nuova stretta per evitare il dilagare dell’epidemia proprio in concomit ...