Decreto Natale, cosa non si può fare nei giorni festivi? (Di sabato 19 dicembre 2020) Il Decreto Natale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ulteriori restrizioni nei giorni di festa, cosa non si può fare? Il Decreto Natale, contenente ulteriori restrizioni in vista dei giorni… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 19 dicembre 2020) Ilè stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ulteriori restrizioni neidi festa,non si può? Il, contenente ulteriori restrizioni in vista dei… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

ilpost : Il testo del decreto sugli spostamenti a Natale pubblicato nella notte in Gazzetta ufficiale chiarisce che la derog… - StefanoFeltri : Vediamo se è quella definitiva, ma nella bozza di decreto sul Natale non c'è praticamente nulla di quello che hanno… - ilpost : Cosa dice il decreto sugli spostamenti a Natale - IngMV2 : Emergenza Sanitaria > DECRETO NATALE 2020 Possibili spostamenti per andare da parenti e amici, «verso una sola abit… - andreapomella : La guida più completa alla comprensione del decreto di Natale e capodanno. -