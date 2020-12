Decreto Natale, Confcommercio: 'Per le imprese prezzo insostenibile' (Di sabato 19 dicembre 2020) L'incertezza, le chiusure e i ritardi di programmazione 'cancellano le imprese' che 'stanno pagando un prezzo insostenibile' nel contrasto al Covid-19. E' l'allarme lanciato da Confcommercio dopo l'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 19 dicembre 2020) L'incertezza, le chiusure e i ritardi di programmazione 'cancellano le' che 'stanno pagando un' nel contrasto al Covid-19. E' l'allarme lanciato dadopo l'...

ilpost : Il testo del decreto sugli spostamenti a Natale pubblicato nella notte in Gazzetta ufficiale chiarisce che la derog… - StefanoFeltri : Vediamo se è quella definitiva, ma nella bozza di decreto sul Natale non c'è praticamente nulla di quello che hanno… - ilpost : Cosa dice il decreto sugli spostamenti a Natale - ALafronte : RT @DomaniGiornale: Cosa si potrà fare e dove non ci si potrà spostare nei prossimi giorni? Tutto quello che c'è da sapere sul #DecretoNata… - qui_finanza : Natale, le regole a tavola per pranzi e cenoni Natale è alle porte e dopo la pubblicazione dell'ultimo decreto con… -