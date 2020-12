Decreto Natale anti-Covid, ok a spostamenti in seconde case in Regione (Di sabato 19 dicembre 2020) Andare nelle seconde case all'interno della stessa Regione sarà sempre possibile durante l'intero periodo delle feste, ovvero dal 24 al 6 gennaio. E' quanto precisano fonti di Palazzo Chigi (LE ULTIME NEWS SUL Covid) in merito al Decreto sulla nuova stretta di Natale varato dal governo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il dubbio si era posto (LE FAQ) dopo la presentazione del nuovo provvedimento, il 18 dicembre, che introduce per il periodo delle feste limitazioni aggiuntive agli spostamenti (IL CALENDARIO COMPLETO) nell'ottica di ridurre i contagi di Covid-19. Da qui la necessità di un chiarimento in merito alle seconde abitazioni, che sarà possibile raggiungere alla sola condizione che si trovino nella stessa ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 19 dicembre 2020) Andare nelleall'interno della stessasarà sempre possibile durante l'intero periodo delle feste, ovvero dal 24 al 6 gennaio. E' quanto precisano fonti di Palazzo Chigi (LE ULTIME NEWS SUL) in merito alsulla nuova stretta divarato dal governo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il dubbio si era posto (LE FAQ) dopo la presentazione del nuovo provvedimento, il 18 dicembre, che introduce per il periodo delle feste limitazioni aggiuntive agli(IL CALENDARIO COMPLETO) nell'ottica di ridurre i contagi di-19. Da qui la necessità di un chiarimento in merito alleabitazioni, che sarà possibile raggiungere alla sola condizione che si trovino nella stessa ...

