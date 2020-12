Decreto di Natale: Italia in zona rossa per 10 giorni. Conte in tv elenca i divieti (Di sabato 19 dicembre 2020) Roma, 19 dic – Italia in zona rossa per quasi tutte le vacanze: Conte annuncia in tv il Decreto di Natale con tutti i divieti e le restrizioni. Alla fine niente Dpcm. Al termine del Consiglio dei ministri di ieri sera, il premier in conferenza stampa elenca le misure del giro di vite per le festività. Con il consueto mix di toni paternalistici e allarmismo, il premier ha parlato di “decisione sofferta“, precisando che i divieti sono per il bene degli Italiani, “perché il virus è ancora dappertutto”. Dopo aver tenuto i cittadini col fiato sospeso fino all’ultimo, tra anticipazioni e smentite continue, il governo giallofucsia detta le regole per tappare tutti in casa per ben 10 ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 19 dicembre 2020) Roma, 19 dic –inper quasi tutte le vacanze:annuncia in tv ildicon tutti ie le restrizioni. Alla fine niente Dpcm. Al termine del Consiglio dei ministri di ieri sera, il premier in conferenza stampale misure del giro di vite per le festività. Con il consueto mix di toni paternalistici e allarmismo, il premier ha parlato di “decisione sofferta“, precisando che isono per il bene deglini, “perché il virus è ancora dappertutto”. Dopo aver tenuto i cittadini col fiato sospeso fino all’ultimo, tra anticipazioni e smentite continue, il governo giallofucsia detta le regole per tappare tutti in casa per ben 10 ...

