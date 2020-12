Decreto di Natale, cosa si può fare e cosa no: tutte le misure (Di sabato 19 dicembre 2020) Il Presidente del Consglio Giuseppe Conte ha presentato il nuovo DPCM previsto per regolamentare le due settimane delle vacanze natalizie. Con le scuole chiuse dal 23 e il Natale ai tempi del Covid-19, il governo ha deciso per un’ulteriore e dura stretta: “Una decisione sofferta” l’ha definita il Presidente del Consiglio. Le norme presentate in conferenza stampa sono in aggiunta a quelle già previste nel DPCM del 4 dicembre. Ecco dunque tutti i punti principali previsti nel nuovo Decreto. Zona gialla, zona arancione e zona rossa Il Decreto sarà in vigore dal 21 dicembre al 6 gennaio, un arco temporale che sarà suddiviso in colori in base ai giorni. Fino al 23 dicembre restano le misure vigenti previste per la zona gialla (nelle Regioni che lo sono già), ma saranno vietati gli spostamenti tra diverse Regioni. ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 19 dicembre 2020) Il Presidente del Consglio Giuseppe Conte ha presentato il nuovo DPCM previsto per regolamentare le due settimane delle vacanze natalizie. Con le scuole chiuse dal 23 e ilai tempi del Covid-19, il governo ha deciso per un’ulteriore e dura stretta: “Una decisione sofferta” l’ha definita il Presidente del Consiglio. Le norme presentate in conferenza stampa sono in aggiunta a quelle già previste nel DPCM del 4 dicembre. Ecco dunque tutti i punti principali previsti nel nuovo. Zona gialla, zona arancione e zona rossa Ilsarà in vigore dal 21 dicembre al 6 gennaio, un arco temporale che sarà suddiviso in colori in base ai giorni. Fino al 23 dicembre restano levigenti previste per la zona gialla (nelle Regioni che lo sono già), ma saranno vietati gli spostamenti tra diverse Regioni. ...

