Decorazioni fai da te casa e giardino: guarda quante cose puoi creare con il MUSCHIO! (Di sabato 19 dicembre 2020) Decorazioni fai da te casa e giardino: ecco cosa puoi creare con del semplice MUSCHIO! Il muschio è un elemento naturale che viene molto spesso sottovalutato, ma che può essere utilizzato sia dentro che fuori la vostra abitazione, per fare degli oggetti davvero spettacolari. Ecco, di seguito, qualche idea strepitosa. 1.Decorazioni giardino Utilizzando qualche foglio di carta dei quotidiani creare una piccola pallina. Avvolgere la sfera con del filo di ferro e ricoprire il tutto con del muschio. Questa sfera di muschio, può essere utilizzata per decorare il vostro giardino. Fonte immagine 2.Corona Adatta per essere appesa alla vostra porta di casa, questa corona è stata creata con della corteccia e del ...

Ultime Notizie dalla rete : Decorazioni fai Decorazioni fai da te casa e giardino: guarda quante cose puoi creare con il MUSCHIO! NonSoloRiciclo Cameri, l’albero di Natale in piazza “aspetta” le decorazioni di ragazzi e bambini

Come ormai da tradizione sono i bambini e i giovani a realizzare su un cartoncino l'addobbo. Per rispettare a pieno le regole ...

Balocchi per cenaLa tavola di questo Natale sarà intima e meravigliosa

Facciamo vedere loro come si compone un posto tavola ... Candele, festoni & co. La tavola è apparecchiata. E intorno? Che decorazioni possiamo osare? «Tutto ciò che fa parte della tradizione. Le ...

